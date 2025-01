Quando Sinner disse a Oliviero Toscani: 'Un onore far parte delle tue giornate'

"E' un onore far parte delle tue giornate". Così Jannik Sinner ringrazò Oliviero Toscani in un videomessaggio inviato al fotografo e pubblicitario quando ad agosto ha raccontato della sua malattia grave dalle pagine del Corriere della Sera, aggiungendo tra l'altro che Sinner gli dava "sollievo nella vita".

Il n.1 del tennis mondiale è rimasto colpito come tutti dalla vicenda di Toscani. Impegnato a New York negli US Open e informato delle parole di Toscani, registrò un video provato per esprimergli vicinanza e ringraziarlo chiedendo allo staff di farlo avere in via riservata al fotografo, al quale da milanista ha anche fatto una battuta sul suo tifo interista.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA