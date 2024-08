Sinner in semifinale contro Zverev a Cincinnati

Sinner-Zverev in campo stasera nella semifinale di tennis Masters 1000 di Cincinnati.

Jannik Sinner in semifinale del torneo di tennis Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, contro il tedesco Alexander Zverev, che nella notte ha battuto l'americano Ben Shelton in tre partite 3-6 7-6 (7/3) 7-5. L'italiano numero uno del mondo ha rimontato ieri un match in cui era dietro di un set con il russo Andrey Rublev.

Se vincerà oggi se la vedrà in finale con il vincente tra lo statunitense Frances Tiafoe - qualificato grazie al ritiro del polacco Hubert Hurkacz dopo aver vinto 6-3 il primo set - e il danese Holger Rune, che ha avuto la meglio sul britannico Jack Draper per 6-4, 6-2.



