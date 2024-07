Berrettini sfida il francese Halys allo Swiss Open di Gstaad. LA DIRETTA

Terza finale stagionale per Matteo Berrettini, approdato all'ultimo atto dello "Swiss Open Gstaad", torneo ATP 250 con un montepremi di 579.320 euro che si chiuderà oggi con il match in programma alle 11:30 sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica.

Il tennista italiano sfiderà la rivelazione francese Quentin Halys, 192 della classifica mondiale e in arrivo dalle qualificazioni. Per lui è la prima finale nel tour maggiore, mentre Berrettini proverà a vincere il nono trofeo della carriera, il secondo in stagione dopo Marrakech ad inizio aprile.

Il 28enne romano, n.82 del ranking e testa di serie n.6, aveva già vinto a Gstaad nel 2018, e nel 2022 era arrivato in finale, dove lo aveva fermato Ruud. questa volta si è qualificato battendo 7-6 7-5, in poco meno di un'ora e tre quarti, il greco Stefanos Tsitsipas, n.12 ATP e testa di serie n.1.

