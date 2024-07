Kate a Wimbledon per la finale con la figlia Charlotte

Ad assistere alla finale maschile del torneo di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic è arrivata all'All England Club la principessa Kate Middleton.

Vestita con un abito lungo, color viola ciclamino, con un fiocco coi colori di Wimbledon appuntato al petto, la principessa è accompagnata dalla figlia Charlotte, con la quale seguirà dal Royal Box l'epilogo dei Championships, edizione 137.

Per la futura regina, alla quale lo scorso marzo è stato diagnosticato un tumore, si tratta della seconda uscita pubblica, dopo la breve apparizione sul balcone di Buckingham Palace, in occasione di Trooping the Colour. La prima uscita pubblica della principessa era stata per i festeggiamenti in onore del compleanno di re Carlo. Dal 2016 la moglie dell'erede al trono William ricopre il ruolo di madrina del club che ospita il torneo più antico e prestigioso al mondo. Al termine della finale spetterà a lei scendere sul Centre Court per consegnare la Challenge Cup, la coppa riservata al vincitore del torneo maschile.



