Wimbledon: Krejcikova-Paolini 3-3 nel terzo e decisivo set DIRETTA e FOTO

Krejcikova Paolini 1-1 (6-2 / 2-6 / 3-3 ) in campo sul centrale a Wimbledon per la finale femminile. In corso il terzo e decisivo set

Ansia e orgoglio per Jasmine al Forte e a Bagni

È il grande giorno per gli appassionati di tennis, ma anche per gli sportivi italiani, per la storica finale di Wimbledon. Tutti pronti a fare il tifo per la tennista toscana Jasmine Paolini, specie in Versilia dove l'attesa del match è vissuta con un misto di ansia e orgoglio. Paolini è tesserata a Forte dei Marmi al Tc Italia e il circolo ha allestito un maxischermo per far seguire ai soci la partita tutti insieme. "Fin da stamani si respirava un'aria tutta particolare e l'inizio è vicino - dice il patron del prestigioso tennis club, Sergio Marrai -. L'attesa è grande come pure la tensione e l'emozione per chi come noi la conosce da tempo e ora sta sognando con lei". "Jasmine - ricorda Marrai - ha giocato con le altre ragazze del circolo con la squadra femminile contribuendo alle promozioni che abbiamo ottenuto come circolo. Vederla oggi affrontare una finale così importante ci riempie di orgoglio, incrociamo le dita". E tanta emozione c'è anche a Bagni di Lucca, il paese di Jasmine, dove il Comune ha allestito un maxischermo al Circolo Tennis Mirafiume, dove la tennista ha cominciato da bambina a usare la racchetta. Tante persone hanno deciso di seguire la partita insieme anziché da casa. "C'è molto fermento, non vediamo l'ora che inizi", ha detto il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini. Rimarrà a casa, invece, la nonna Ivonne che come per la semifinale, preferisce guardare il match della nipote in solitaria, lontano "dai riflettori". Un altro maxischermo è stato messo anche nel borgo di Ponte al Serraglio.

