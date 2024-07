Wimbledon, Sinner-Shelton 0-0 DIRETTA.



La sfida per un posto tra gli ultimi otto dei Championships.



La vigilia. Il sabato di Wimbledon sorride all'Italia che, dopo Jannik Sinner, porta anche Lorenzo Musetti agli ottavi di finale: per la prima volta in carriera il toscano supera tre turni di fila ai Championships, battendo in quattro set l'argentino Francisco Comesana (62 67(4) 76(3) 63). Prestazione maiuscola per Musetti, al termine di un'altra giornata condizionata dai continui scrosci di pioggia che hanno ripetutamente interrotto il gioco. La partita si trascina per tutto il pomeriggio, fino a quando Musetti ritrova il suo miglior tennis per meritarsi la sfida, in programma lunedì, contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che in quattro set ha superato il finlandese Emil Ruusuvuori (46 62 76(5) 64). Un match, almeno sulla carta, abbordabile, che potrebbe spalancare a Musetti le porte addirittura dei quarti di finale, (probabilmente) contro il n.4 al mondo, Alexander Zverev, autorevole in tre set sull'idolo di casa Cameron Norrie. Sul Centre Court la differenza è il poderoso servizio del tedesco: 76% di prime con il 90% di punti vinti; 15 ace e 52 vincenti che giustificano il punteggio finale (64 64 76). Divertente siparietto finale con Pep Guardiola, ospite d'onore del Royal Box: "Giocare sotto gli occhi di una leggenda del calcio come Pep è una pressione in più - le parole di Zverev, accompagnate da un invito -. Se un giorno ti stanchi di allenare, puoi diventare il mio coach". Tra i match conclusi nella sesta giornata dei Championships, anche quello che ha visto lo statunitense Ben Shelton imporsi al quinto set il canadese Denis Shapovalov. Sotto gli occhi di Roger Federer, spettatore inatteso del Campo n.1, in meno di tre ore Shelton ha staccato il biglietto degli ottavi di finale (67(4) 62 64 46 62): e domani, esattamente 30 anni dopo che suo padre Bryan raggiunse su questi stessi il quarto turno, Ben sfiderà il n.1 al mondo Jannik Sinner per un posto tra gli ultimi otto dei Championships. Interrotta per pioggia venerdì sera, quando si trovava avanti due set ad uno, Fabio Fognini cede al quinto contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (76(6) 36 57 76(1) 64) al termine di un match lungo 4 ore e 26'. Si ferma dunque al terzo turno la corsa del 36enne ligure, protagonista di un'altra eccellente partita, come confermato dai numeri: 82 vincenti, 23 ace e soli quattro punti in meno rispetto all'avversario argentino (172 a 168). "Sono dispiaciuto perché sto giocando bene - le parole di Fognini -, ai punti l'avrei vinta io, ma questo sport dà e toglie, dunque non ho nulla da recriminare. Oggi abbiamo giocato talmente poco che non si può parlare di tennis: è stato leggermente più solido di me e l'ha portata a casa. Ho accusato un po' di fatica e tensione, peccato perché non sono riuscito a concludere quello che di bello ho fatto ieri". Nel tabellone femminile spicca la vittoria, in due set, dell'ucraina Elina Svitolina contro la due volte finalista all'All England Club, Ons Jabeur (61 76 (4)).

