Matteo Berrettini torna a vincere. Il tennista azzurro, dopo il lungo stop per infortunio, si è imposto al 'Grand Prix Hassan II', torneo Atp 250 di Marrakech, battendo in finale lo spagnolo campione in carica, Roberto Carballes Baena in due set con il punteggio di 7-5 6-2.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA