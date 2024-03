Sinner-Medvedev 3-0, DIRETTA della semifinale ATP Miami

Master 1000 di Miami: si gioca la semifinale Sinner (n.3 del mondo)-Medvedev (n.4) 3-0 DIRETTA



Due mesi dopo la finale di Melbourne Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev, campione uscente in Florida, si sfideranno stasera nella semifinale di Miami. Con il successo nei quarti contro il ceco Tomas Machac, Sinner ha collezionato la ventesima vittoria in questa prima parte della stagione che lo vede proiettato a scavalcare la posizione n.2 del ranking Atp occupata da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato eliminato da Grigor Dimitrov, il 32enne bulgaro n.12 al mondo.



Sinner - che ha perso un solo incontro nel 2024, all'inizio di questo mese nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Alcaraz - si presenta forte di un rendimento costante: quattro tornei disputati in stagione e quattro semifinali. La sfida di stasera tra Sinner e Medvedev sarà il remake della finale di dodici mesi fa, vinta dal russo, ma anche quello dell'ultimo atto dell'Australian Open di gennaio, firmato dall'azzurro. Il 28enne moscovita è in vantaggio per 6-4 nel bilancio complessivo dei confronti diretti ma l'azzurro si è imposto proprio negli ultimi quattro. A Miami, tra l'altro, Sinner vanta due finali: nel 2021, battuto dal polacco Hurkacz, e nel 2023, stoppato da Medvedev. Da allora, ha sempre vinto Sinner: a Pechino, Vienna, alle Atp Finals di Torino e in finale all'Australian Open, rimontando due set di svantaggio.

