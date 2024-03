Indian Wells: Sinner in campo nei quarti contro Lehecka 1-0 DIRETTA

Jannik Sinner (n.3 del ranking mondiale) in campo contro il ceco Jiri Lehecka (n.32) 1-0 DIRETTA SET per l'accesso alle semifinali del torneo Atp 1000 Master di Los Angeles, sui campi di Indian Wells.

PARZIALI

Sinner vince il primo set 6-3

LA VIGILIA

Diciottesima vittoria consecutiva, percentuali impressionanti al servizio e la caparbietà di volersi "migliorare ancora". Jannik Sinner a Indian Wells appare inarrestabile. Agli ottavi, l'italiano aveva di fronte un avversario ostico come Ben Shelton, il giovane ed esuberante mancino statunitense che con il suo modo di giocare fuori dagli schemi classici lo aveva battuto a Shanghai. Una delle ultime e ormai rarissime sconfitte del barone rosso. Stavolta il numero 16 dell'Atp è riuscito a resistere soltanto nel primo set per poi crollare sotto i colpi di Sinner. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un'ora e 38 minuti di gioco.

Le statistiche dell'azzurro sono impressionanti: ha ottenuto la 35/a vittoria nelle ultime 37 partite ed è il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere i 150 successi sul cemento nel circuito Atp. Dati che appagherebbero qualsiasi giocatore, eppure - in questo è incredibilmente simile a Novak Djokovic - sembra che sia sempre alla ricerca di qualcosa in più. "Anche oggi ci siamo parlati con Cahill prima di entrare in campo, abbiamo preparato la partita - ha detto dopo la vittoria con Shelton -. Però ci siamo domandati come faccio a diventare un giocatore migliore. Se vinco e gioco uguale all'anno scorso non sono contento. Quando sei giovane è più facile migliorarsi. Cresci tanto fisicamente, lavori molto in palestra, diventi più forte e puoi servire più veloce per un periodo di tempo più lungo - ha proseguito -. Compirò 23 anni ad agosto e spero di poter ancora migliorare il servizio finché non diventerà un colpo solido. Sento che lentamente ci sto arrivando".

Ora ad attendere il campione di Sesto Pusteria ai quarti del torneo californiano c'è lo slovacco Jiri Lehecka che ha battuto prima Andrey Rublev e poi Stefanos Tsitsipas per 6-2, 6-4 senza mai perdere il servizio. I due, coetanei, si sono incontrati nel 2019 al Challenger di Ostrava, quando vinse l' italiano. Lehecka (n.23 Atp) è in crescita da inizio anno ed ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di un Masters 1000. La sua arma principale è l'aggressività. Uscito Djokovic per mano di Luca Nardi (il pesarese se la vedrà con Tommy Paul ai quarti), Sinner ha messo nel mirino Carlos Alcaraz. I due rivali ma fortemente amici si giocano il numero due della classifica mondiale. Lo spagnolo deve confermare il buon inizio dello scorso anno, l'italiano può contrattaccare.

