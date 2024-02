Sinner ai quarti a Rotterdam, vede il terzo posto nel ranking Atp

Jannik Sinner va ai quarti del torneo Atp 500 di Rotterdam, battendo in tre set il francese Gael Monfils, e si prepara ad affrontare ai quarti il canadese Milos Raonic. E per di piu' con buone prospettive in chiave ranking. Da Doha arriva infatti l'indicazione - non ancora ufficializzata, sottolinea la federtennis - del possibile forfait di Medvedv, che aprirebbe a Sinner le porte del n.3 nel ranking Atp, con l'approdo in finale a Rotterdam. Contro un avversario che aveva previsto duro da domare, Sinner ha dovuto cedere un set, il secondo, dopo aver strappato nel primo subito il break per un tranquillo 6-3. Nel secondo, la battuta a vuoto arriva al quarto game, per un paio di buone risposte di Monfils e un doppio fallo sulla palla break che apre al francese il riscatto con pareggio, a identico punteggio. Sul 6-3 3-6, Sinner ingrana di nuovo la marcia alta, si prende il break e va a largo del match sul 3-0, concedendosi persino il lusso di sprecare un secondo break ma 'amministrando' in scioltezza il vantaggio fino al 6-3 conclusivo. Per l'altoatesino e' la dodicesima vittoria su dodici nel 2024.

Jannik Sinner

Ora la sfida inedita a Raonic, ex n.3 del mondo e ora al 309, mai incontrato prima. E in fondo al tabellone, nella parte bassa, il russo Rublev. Intanto dal torneo olandese è uscito Holger Rune, testa di serie n.3 del tabellone, eliminato dal kazako n.57 del mondo Alexander Shevchenko, che si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Per il danese, che già alla prima uscita a Rotterdam aveva faticato contro Safiullin, si tratta di un inatteso passo falso giunto in un avvio di un 2024 che, dopo la finale a Brisbane a gennaio, aveva evidenziato le sue difficoltà nel ritrovare la condizione ottimale dopo gli infortuni subiti a fine 203. Per Shevchenko, il danese è l'avversario col ranking più alto mai battuto e ora ai quarti affronterà il bulgaro Dimitrov. A proposito di stato di forma, Rafa Nadal ha annunciato che non parteciperà al Qatar Open, torneo Atp 250 che inizia il 19 febbraio a Doha, rinviando il ritorno in campo all'esibizione prevista il 3 marzo contro Alcaraz a Las Vegas e quindi al Masters 1000 di Indian Wells". Parlando all'emittente spagnola La Sexta, Nadal ha detto di non poter prevedere a quanti tornei potrà partecipare quest'anno. "Non so quali eventi mi restano da giocare, ma detto non saranno molti. Il Roland Garros sarà uno dei miei obiettivi. Mi piacerebbe giocare anche alle Olimpiadi". A Doha potrebbe dare forfait anche Daniil Medvedev, almeno secondo indiscrezioni per ora non ufficialmente confermate. Il russo ha vinto l'anno scorso in Qatar e se dovesse mancare aprirebbe, come detto, la strada a Sinner per il sorpasso in classifica: all'altoatesino basterebbe a quel punto approdare alla finale di Rottederdam.

