Atp Rotterdam: Sinner vince al rientro dopo il successo in Australia

Jannik Sinner riparte con una vittoria dopo dopo il trionfo agli Australian Open. Il leader del tennis azzurro ha superato il primo avversario al torneo di Rotterdam, l'olandese Botic Van de Zandschulp, n.66 al mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-3 e accede agli ottavi. Esordio invece con sconfitta per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato battuto dal bulgaro testa di serie n. 6 Grigor Dimitrov in due set con il punteggio di 7-6 6-3 in un'ora e 33 minuti di gioco.

"Djokovic e Sinner sono oggi i due avversari da battere". Non ha dubbi Carlos Alcaraz, che si è presentato ottimista e fiducioso in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio da campione in carica e favorito numero 1 all'Open di Buenos Aires. "Da quando ho vinto qui l'anno scorso son successe molte cose - ha detto Alcaraz -. Mi sento bene, ho grande fiducia, gli allenamenti sulla terra battuta finora sono andati bene. Sono contento del mio livello di gioco e della mia condizione". Numero 2 del mondo, Alcaraz debutterà al Buenos Aires Lawn Tennis Club contro il qualificato argentino Camilo Ugo Carabelli o il peruviano Juan Pablo Varillas. Il murciano ha giocato un solo torneo quest'anno, l'Australian Open, chiuso con la sconfitta ai quarti di finale contro Alexander Zverev, con l'obiettivo di ripetere quanto fatto nel 2023. Dodici mesi fa, infatti, ha vinto il titolo a Buenos Aires e da lì ha conquistato altri cinque trofei in sei mesi (Masters 1000 di Indian Wells, ATP 500 di Barcellona, Masters 1000 di Madrid, ATP 500 al Queen's di Londra e Wimbledon). "Molti giocatori spagnoli che sono venuti qui mi avevano detto che era un gran bel torneo, e l'anno scorso ho potuto sperimentarlo di persona - ha concluso Alcaraz - Qui la gente è meravigliosa, e senti un'energia speciale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA