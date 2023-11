Tennis: polemiche sugli orari, Sinner si ritira a Parigi-Bercy

Jannik Sinner ha deciso: a poche ore dall'ottavo di finale del Masters di Parigi-Bercy contro Alex De Minaur si ritira. La rinuncia, ancora in attesa di ufficialità (la decisione deve essere comunicata all'Atp), a giocare il match previsto per il pomeriggio arriva dopo le polemiche per la partita che l'azzurro aveva chiuso contro McDonald la scorsa notte alle 2.36. "Non so se riuscirò a riposarmi il dovuto" aveva detto il n.4 al mondo.

Jannik Sinner si trasforma nel guerriero della notte e supera in rimonta, in un match non facile, lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-7 7-5 6-1 nell'esordio di Parigi-Bercy terminato alle 02.36 della notte.

Due long match di oltre tre ore (Dimitrov-Medvedev e Zverev-Humbert) costringono l'altoatesino a scendere in campo ben oltre la mezzanotte a tre giorni dallo strepitoso successo di Vienna sul russo Daniil Medvedev.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA