Tennis, Sinner batte Tiafoe e vola in semifinale a Vienna

Una semifinale che vale il record di vittorie in una sola stagione (54) come Corrado Barazzutti nel 1978. Sorride e va sempre più veloce Jannik Sinner che nell''ATP 500 di Vienna si prende la rivincita sullo statunitense Frances Tiafoe che lo aveva battuto due anni fa sullo stesso campo: 6-3, 6-4 in un'ora e 19 minuti di gioco il punteggio a favore dell'altoatesino numero quattro del mondo, in un match di sostanza per l'azzurro che si è dimostrato superiore soprattutto nel palleggio, chiudendo anche con l'84% di punti vinti con la prima e annullando tre palle break.

"Let's go Jannik" recita il tabellone luminoso a bordo campo e il tennista di Sesto Pusteria si fa trovare prontissimo nel penultimo torneo della stagione prima delle Atp Finals di Torino. Per l'azzurro è anche la 54esima partita vinta in stagione come 54 erano state nel 1978 le vittorie record di Corrado Barazzutti. Mai nessun giocatore italiano, nell'Era Open, è riuscito a fare meglio.

Sinner in semifinale affronterà Andrey Rublev che ha eliminato per 6-1 6-7 6-3 il tedesco Alexander Zverev. L'altoatesino è avanti 3-2 nei precedenti contro il tennista russo. Sinner ha battuto il rivale a Barcellona 2021 (62 76), a Monte Carlo 2022 (57 61 63) e a Miami 2023 (62 64). Le due sconfitte invece per ritiro: a Vienna 2020 dopo 3 game (2-1) e al Roland Garros 2022 (16 64 20).

La semifinale della parte alta del tabellone invece sarà tra il numero 1 e il numero 4 del seeding. In apertura di giornata Daniil Medvedev ha superato per 63 36 63 il connazionale Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas che ha prevalso per 76 75 sul croato Borna Gojo.

Sarà la tredicesima sfida tra Medvedev e Tsitsipas con il russo avanti 8 a 4 nei precedenti. Il primo duello risale a Miami 2018 (era un primo turno) e l'ultimo quest'anno nella semifinale degli Internazionali d'Italia, entrambi i match vinti da Medvedev. Nelle sfide indoor però è avanti Tsitsipas per 2-1: il greco ha perso la prima sfida a Basilea nel 2018, ma ha vinto le due giocate alle Atp Finals (76 64 nel round robin del 2019 e l'elettrizzante 63 67 76 del round robin di Torino 2022).

E' la prima volta dal 1994 che in semifinale a Vienna arrivano le prime quattro teste di serie: allora Agassi (3) superò in semifinale Ivanisevic (1) e Stich (2) battè Muster (4). E in finale Agassi superò Stich per 76 46 62 63.

