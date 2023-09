Grazie alla vittoria in 3 set contro Fritz agli Us Open, Novak Djokovic diventa il tennista ad aver centrato più semifinali negli Slam: sono 47, una in più di Roger Federer. Un match sempre in controllo per il serbo che ha chiuso dopo 2h30' di gioco sull'Arthur Ashe, accusando qualche difficoltà solo nel terzo parziale.



