Primo successo in un torneo Wta per Elisabetta Cocciaretto. L'azzurra, numero 42 del ranking mondiale, ha vinto il torneo di Wta 250 di Losanna, battendo in finale la francese Clara Burel, numero 84, in tre set: 7-5, 4-6, 6-4 il punteggio finale.

