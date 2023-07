Lorenzo Musetti è stato battuto in due set dal norvegese Casper Ruud nella semifinale del torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia, con il punteggio di 6-3, 7-5. Il 21enne tennista di Carrara, n.16 del ranking e 3 del seeding, ha ceduto in poco più di un'ora e tre quarti di partita e Ruud, n.4 del ranking e primo favorito del seeding, vincitore di questo torneo nel 2021, è approdato in finale senza perdere un set.



