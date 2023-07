Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del torneo Atp di Bastad, battendo in rimonta l'austriaco Filip Misolic. Perso il primo set per 6-4, il toscano si è imposto nei seguenti due per 6-1, 6-2 sul n.139 al mondo, proveniente dalle qualificazioni. Domani, Musetti (n.16) affronterà il vincente della sfida tra il norvegese Caspar Ruud e l'austriaco Sebastian Ofner.



