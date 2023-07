Wimbledon: Djokovic in semifinale, affronterà Sinner

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sarà Novak Djokovic il rivale di Jannik Sinner in una delle semifinali del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Nei quarti, il serbo campione uscente ha superato in rimonta il russo Andrey Rublev in quattro set, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-3, in poco meno di tre ore di gioco. E' la 12/a volta in carriera che Djokovic centra la semifinale del torneo londinese. (ANSA).