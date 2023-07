Wimbledon: Binaghi, semifinale Sinner storica e strameritata

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "È una semifinale storica perché nella nostra storia l'abbiamo fatta solo altre due volte con Pietrangeli e con Berrettini qualche anno fa. È un momento di grande soddisfazione per Jannik, per il suo team e per la sua famiglia che se lo strameritano". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, commenta la semifinale centrata da Sinner a Wimbledon. "L'asticella ora si alza e l'obiettivo è quello che ha fatto Berrettini anni fa con la finale - ha aggiunto - Jannik a Wimbledon è riuscito a fare quello che non è riuscito a fare al Roland Garros, ovvero vincere tante partite a favore di pronostico. Oggi si è visto, è venerdì sarà più eclatante, libererà tutte le energie che ha. Vedremo un altro giocatore e un grandissimo match". Infine una battuta anche su Berrettini: "Lasciamolo tranquillo. Abbiamo ritrovato un giocatore che non ho mai creduto di aver perso. Ora è in buona salute e va bene così". (ANSA).