Wimbledon: Sabalenka promossa ai quarti

(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - La numero 2 del mondo Aryna Sabalenka ha battuto la russa Ekaterina Alexandrova (n. 22) 6-4, 6-0 in 1h11 guadagnando l'accesso ai quarti di finale a Wimbledon. "Penso che sia stata un'ottima partita. Sono molto contenta di questa vittoria e del mio livello di gioco oggi", ha detto la 25enne bielorussa. Semifinalista nel 2021 e squalificata dal torneo lo scorso anno, Sabalenka affronterà l'americana Madison Keys (n. 18) per cercare di raggiungere le semifinali a Londra. Dopo essere stata a un set dall'eliminazione al secondo turno, contro la francese di origine russa Varvara Gracheva, Sabalenka è cresciuta nei due turni successivi. È una delle favorite del torneo con la numero 1 al mondo Iga Swiatek e la campionessa in carica Elena Rybakina. (ANSA).