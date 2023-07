Wimbledon: Jauber avanza ai quarti e ritrova la Rybakina

(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - Finalista lo scorso anno, Ons Jabeur ha superato gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon battendo la ceca Petra Kvitova, che la tunisina ha eliminato in due set (6-0, 6-3) e poco più di un'ora di gioco. La numero 6 del mondo ritroverà nei quarti la kazaka Elena Rybakina che l'aveva battuta in tre set in finale lo scorso anno. Anche Rybakina non ha sprecato molte energie, avendo beneficiato in precedenza del ritiro della brasiliana Beatriz Haddad Maia contro la quale era in vantaggio per 4-1 nel primo set.

Kvitova, vincitrice a Wimbledon nel 2014, non è mai riuscita a entrare davvero nel match, commettendo 26 errori non forzati.

Contro Rybakina, "cercherò di prendermi la mia rivincita - ha detto Jauber - È stata una finale dura e mi torneranno in mente tanti ricordi. Spero di giocare come oggi e vincere, perché è una giocatrice molto forte e spietata". (ANSA).