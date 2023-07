Wimbledon: la 16enne Andreeva va agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Ero senza fiato, su ogni punto".

Ancora un'impresa per Mirra Andreeva, 16/enne talento russo del tennis femminile, che approda al quarto turno del torneo di Wimbledon. Dopo il torneo di qualificazione, Andreeva ha superato i primi due turni contro la cinese Wang e la ceka Krejcikova, e al terzo turno ha superato in due set (6-2 7-5) la connazionale Anastasia Potapova, numero 22 del mondo. "Anche se volessi mostrare le mie emozioni, non potrei perché ero senza fiato su ogni punto", il commento a caldo dell'Andreeva, che nel secondo set ha rimontato da un 1-4 e ha poi sprecato sette palle break nel nono game "È stata una battaglia incredibile", ha detto Andreeva, che gia' solo col risultato di oggi salira' dalla posizione numero 102 del ranking Wta almeno fino alla 65. Ora, per accedere ai quarti, dovra' prima superare Madison Keys, americana, numero 25 al mondo. (ANSA).