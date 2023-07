Wimbledon: Alcaraz e Tsitsipas agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Si è rivelato più complicato del previsto il terzo turno di Wimbledon per Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha impiegato quattro ore per battere il n.

28 al mondo Jarry sul Centrale: 6-3, 6-7(6), 6-3, 7-5 il punteggio in favore dello spagnolo. Un match molto complicato per Alcaraz che ha rischiato di giocare il quinto set, ritrovandosi sotto 4-1 nel quarto parziale. Il murciano, però, è riuscito a ribaltare il punteggio vincendo sei dei successivi sette game.

Match più semplice, invece, per Stefanos Tsitsipas che ha sconfitto in tre set il serbo Laslo Djere 4-6, 6-7(5), 4-6: agli ottavi per il greco ci sarà la sorpresa del torneo Chris Eubanks, n. 43 Atp, che per la prima volta giocherà il quarto turno in uno Slam. (ANSA).