Wimbledon: Cocciaretto eliminata al 3/o turno

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Sfuma il sogno del primo ottavo in un Major per Elisabetta Cocciaretto, uscita di scena al terzo turno a Wimbledon, terzo Slam stagionale di scena sui prati dell'All England Club di Londra. La 22enne di Fermo, n.43 Wta ultima azzurra rimasta in corsa nel singolare, ha ceduto 6-4 6-0, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, alla statunitense Jessica Pegula, n.4 del ranking e 3 del seeding. (ANSA).