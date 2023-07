Wimbledon: battuto il francese Halys, Sinner agli ottavi

Jannik Sinner vola negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale. L'altoatesino ha battuto in un match del terzo turno il francese Quentin Halys (n. 79 Atp), con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco.

Matteo Berettini avanza al torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro, dopo aver eliminato all'esordio Lorenzo Sonego, ha battuto l'australiano de Minaur in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 e accede al terzo turno dello slam londinese.. Si ferma al terzo turno del torneo di Wimbledon Lorenzo Musetti. Il toscano è stato battuto dal polacco Hubert Hurkacz - che approda così agli ottavi di finale - in tre set, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4.

Andy Murray è in vantaggio due set a uno, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-4, su Stefanos Tsitsipas in un match del secondo turno del torneo di Wimbledon interrotta pochi minuti fa per l'orario e che riprenderà domani. Per motivi regolamentari, infatti, le partite non possono continuare oltre le 23:00 ora locale (mezzanotte ora di Roma) ed erano passate le 23:30 quando Murray ha vinto il terzo set.