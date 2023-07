Wimbledon: Cocciaretto al terzo turno

Elisabetta Cocciaretto non si lascia sfuggire la chance di approdare per la prima volta al terzo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale di scena sui prati dell'All England Club di Londra. La 22enne di Fermo, n.43 Wta, unica azzurra rimasta in corsa nel singolare, ha regolato 6-3 6-1, in un'ora e dieci minuti di partita, la spagnola Rebeka Masarova, n.66 Wta. Al terzo turno Cocciaretto dovrà vedersela o con la statunitense Jessica Pegula, n.4 del ranking e 3 del seeding, o con la spagnola Cristina Bucsa, n.74 Wta.