Wimbledon, rinviato a domani match di Musetti

Il secondo match a Wimbledon di Lorenzo Musetti, opposto allo spagnolo Jaume Munar, è stato rinviato a domani. L'incontro, valevole per l'accesso al terzo turno dei Championships, è stato cancellato per via del maltempo che sta rallentando il programma del torneo.

Intanto Elisabetta Cocciaretto firma la prima vittoria azzurra nel tabellone femminile 2023 a Wimbledon. La 22enne di Fermo, n.43 Wta, ha battuto al primo turno per 6-3 6-4, in un'ora e 14 minuti, la colombiana Camila Osorio, n.71 del ranking. Al secondo turno Cocciaretto troverà la spagnola Rebeka Masarova, n.66 Wta.