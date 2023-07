Wimbledon: rinviato a domani il derby Berettini-Sonego

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Nuova interruzione per il derby italiano di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego: già sospesa per pioggia martedì, il match è stato rinviato a domani (giovedì), a causa della scivolosità del campo.

Dopo diversi accertamenti sulle condizioni del manto erboso, al termine di una giornata caratterizzata da numerosi scrosci di pioggia, il giudice di sedia ha deciso per l'interruzione dell'incontro, con Berrettini avanti 6-7 6-3 7-6. Uno stop sollecitato dagli stessi protagonisti: poco prima dell'interruzione Sonego era scivolato a terra, rischiando l'infortunio.

Di fronte alle insistenti richieste di sospensioni di Berrettini, è infine arrivato il rinvio. Accolto dai due italiani con un abbraccio e un sorriso, in attesa di concludere domani una sfida lunga già 48 ore. (ANSA).