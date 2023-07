Wimbledon: out Paolini, Cocciaretto è l'unica italiana ai 32/mi

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Elisabetta Cocciaretto è l'unica tennista italiana riuscita a qualificarsi per i 32mi di finale del torneo di Wimbledon. La 22enne azzurra, numero 43 della classifica Wta, ha superato la colombiana Camila Osorio (n.71 Wta) 6-3, 6-4. Nel prossimo turno affronterà la spagnola Rebeka Masarova (n.66 Wta) Nulla da fare, invece, per Jasmine Paolini (n.44 Wta) che nell'ultimo match della giornata si è arresa alla ceca Petra Kvitova (n.9 Wta) per 6-7, 6-7, 6-1. In giornata sconfitte anche per Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Camila Giorgi e Sara Errani. (ANSA).