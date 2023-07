Tennis: a Bologna dal 12 al 17 settembre torna la Coppa Davis

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Dal 12 al 17 settembre tornano a Bologna le Finals della Coppa Davis. Il palcoscenico della 'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospiterà ancora una volta gli azzurri, impegnati nel Gruppo A con Canada, Cile e Svezia.

L'Italia di capitan Volandri esordirà mercoledì 13 settembre alle ore 15 contro i campioni in carica del Canad, per poi misurarsi venerdì 15 alle ore 15 con il Cile e chiudere il proprio girone domenica 17 alle 15 contro la Svezia. "Il nostro è un gruppo complicato con avversari di assoluto valore", dice precisando che la squadra azzurra darà "il massimo anche quest'anno per centrare la qualificazione alle Finals di Malaga". (ANSA).