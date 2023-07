Wimbledon: standing ovation per Federer, accolto come un reale

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Standing ovation per Roger Federer che è tornato per la prima volta a Wimbledon da quando ha ufficializzato il ritiro dal tennis.

In un impeccabile abito beige lo svizzero è rimasto nel Royal Box sul Centrale accanto alla principessa del Galles Kate Middleton, ricevendo l'omaggio del pubblico poco prima del match tra Elena Rybakina e Shelby Rogers, che ha aperto il programma.

Un lunghissimo applauso denso di commozione per Federer. Lo svizzero e Kate Middleton hanno realizzato un video pubblicato prima di Wimbledon in cui hanno anche scambiato qualche colpo sul campo.

Primo uomo a raggiungere venti titoli del Grande Slam (nel 2018 in Australia), Federer detiene il record maschile di otto titoli a Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017). Il record assoluto di nove titoli è detenuto da Martina Navratilova.

Federer, che ha 41 anni, si è ritirato lo scorso settembre.

Pochi mesi prima aveva partecipato a Wimbledon a una cerimonia in onore dei vincitori del torneo e alla presenza della maggior parte di loro. Ma non aveva giocato. Tanto che l'ultima partita della sua carriera risale ai quarti di finale di Wimbledon nel 2021, quando perse contro il polacco Hubert Hurkacz. (ANSA).