Wimbledon: Cerundolo ko, anche Sinner al secondo turno

(ANSA) - LONDRA, 03 LUG - Dopo Lorenzo Musetti anche Jannick Sinner si qualifica per il secondo turno dei Championships di Wimbledon: in poco più di un'ora e mezza il 21enne di Sesto Pusteria si impone sull'argentino Juan Manuel Cerundolo in tre set. Un break in apertura di match spiana la strada al n.1 italiano, ottavo favorito del seeding, che lo scorso anno a Wimbledon aveva raggiunto i quarti di finale, sconfitto da Novak Djokovic dopo essere stato due set avanti. Nella giornata d'apertura del terzo Slam dell'anno, Sinner onora al meglio il Centre Court, liquidando con un triplice 6-2 Cerundolo, n. 111 del ranking mondiale e al suo debutto assoluto sui prati londinesi.

Nel prossimo turno l'altoatesino è atteso da un altro argentino, Diego Schwartzman che ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic (60 63 64). (ANSA).