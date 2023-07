Wimbledon:Sinner 'sto facendo la mia strada,vediamo dove arrivo'

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Ho recuperato al meglio dopo Halle, non era un problema grave. Quest'anno cercherò di ripetermi come lo scorso anno. La partita che abbiamo fatto io e Alcaraz nel 2022 è stata molto bella, ma lui adesso ha fatto di più. Sto facendo la mia strada, vedremo dove arriverò". Jannik Sinner esordirà domani a Wimbledo nel match del primo turno contro Cerundolo. In questi giorni a Londra il tennista altoatesino si è testato con Nole Djokovic. "L'allenamento con Djokovic sul Centrale è stato speciale" ha detto Sinner ai microfoni di Sky.

