Wimbledon: Musetti 'buone sensazioni, fiducia dai match giocati'

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Ho delle buone sensazioni, è l'anno in cui mi sento meglio, ho giocato più match e questo mi ha dato fiducia". Lorenzo Musetti esordirà a Wimbledon domani contro il peruviano Varillas. "Sto cercando di essere più aggressivo e conquistare la rete - ha detto il tennista azzurro a Sky -, le condizioni non sono velocissime come a Stoccarda e questo mi può aiutare. Quest'anno ho preso casa, andrò a piedi al torneo, spero che la cucina italiana possa portarmi fortuna" (ANSA).