Berrettini 'un anno stregato, ma a Wimbledon ritrovo adrenalina'

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Due anni fa ha giocato la finale sull'erba dell'All England Club, ora ritorna dopo una stagione che lui stesso definisce "stregata". Matteo Berrettini si prepara all'esordio a Wimbledon, in cui sfiderà Lorenzo Sonego: con gli infortuni che non gli hanno dato tregua e diverse rinunce ai tornei, ora il romano ci riprova. Lo spirito è buono, nonostante sia un anno maledetto, segnato da riti vudù - dice Berrettini ai microfoni di Sky -, alla fine questo posto mi mette allegria per ricordi vissuti che porto dentro, e perché ha qualcosa di speciale. Nonostante io non mi senta al 100 per cento, per condizione fisica, match fatti, volevo stare qui e giocare e alla fine sono felice perché mi sono mancate la competizione e l'adrenalina. Affronto un giorno alla volta, anche qui un punto alla volta. La voglia di fare bene di stare bene è tanta". Al primo turno subito derby con Lorenzo Sonego.

"E' il mio miglior amico sul tour - sottolinea Berrettini -, strano nessuno dei due teste di serie potevamo capitare con chiunque e invece eccoci uno di fronte all'altro. Ma sono contento che sia andata così, quando guardo il cammino di entrambi sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto". (ANSA).