Wimbledon: subito derby Berrettini-Sonego,Sinner sfida Cerundolo

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - È subito derby italiano al torneo di Wimbledon. Matteo Berrettini, n.37 ATP, sfiderà Lorenzo Sonego (n.40 al via del terzo Slam stagionale, che scatta lunedì sui prati dell'All England Club di Londra. Il tennista romano, reduce da un periodo complicato e diversi tornei saltati a causa di problemi fisici, è alla quarta presenza in tabellone a Wimbledon dove, a parte la storica finale del 2021, ha raggiunto gli ottavi nel 2019 (fermato da Federer).

Il sorteggio del tabellone principale ha stabilito poi per gli altri quattro azzurri al via che Jannik Sinner, n.8 ATP ed ottavo favorito del seeding, esordirà contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n.110. L'altoatesino è alla terza partecipazione al tabellone principale dei "The Championships" dove vanta i quarti raggiunti lo scorso anno quando venne eliminato da Djokovic.

Lorenzo Musetti, n.15 ATP e 14esima testa di serie, debutterà con il peruviano Juan Pablo Varillas, n.60 del ranking. Anche il tennista toscano è alla terza partecipazione al main draw di Wimbledon dove non ha ancora vinto un match. Marco Cecchinato se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry, mentre Matteo Arnaldi, alla prima presenza in tabellone, affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.53 del ranking. (ANSA).