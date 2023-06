Tennis: Swiatek febbricitante a tre giorni da Wimbledon

(ANSA) - BAD HOMBURG, 30 GIU - La numero 1 del mondo Iga Swiatek, febbricitante, oggi non giocherà la semifinale del torneo WTA di Bad Homburg, ad appena tre giorni dell'inizio di Wimbledon. "Sono davvero dispiaciuto, ma devo rinunciare alla mia partita - ha twittato la 22enne polacca - Ho avuto una notte agitata a causa della febbre e forse di un'intossicazione alimentare".

Il suo forfait quindi non è dovuto a un infortunio muscolare, ma deciso in via precauzionale, visto che lunedì inizierà Wimbledon, dove non è mai riuscita a superare gli ottavi. "Oggi non sono in grado di esibirmi e devo prendermi cura di me stessa - ha aggiunto - Spero di stare meglio presto". Swiatek affronterà la cinese Lin Zhu (n. 33) al primo turno a Londra.

