Wimbledon:anche Lucrezia Stefanini conquista suo primo main draw

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Dopo Matteo Arnaldi anche Lucrezia Stefanini ha centrato la qualificazione al tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam del 2023, che si sta disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 3 luglio il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all'All England Club). Nel tabellone femminile è stata una battaglia incredibile quella vinta dalla Stefanini: la 25enne di Carmignano, n.110 WTA e 18esima testa di serie, ha superato al turno decisivo 6-2 6-7(3) 7-6 (11-9), dopo oltre tre ore di lotta, la taiwanese Su-Wei Hsieh, n.954 del ranking, dopo aver annulato un match-point nel dodicesimo gioco del set decisivo.

Avversaria complicata la 37enne di Kaohsiung, arrivata fino al n.23 nel 2013, che a Wimbledon vanta gli ottavi nel 2018 in singolare e ben tre titoli in doppio (2013, 2019 e 2021).

