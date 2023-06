Tennis: Wozniacki torna dopo tre anni, 'per i miei due figli'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Tre anni di pausa, per vivere la propria vita di donna e di madre, e ora Caroline Wozniacki, tennista danese ex numero 1 al mondo, ha deciso di tornare. Ad annunciarlo è lei stessa, con un tweet che fa anche da lancio al servizio dedicatole da Vogue. "In questi ultimi tre anni lontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia, sono diventata mamma e ora ho due bellissimi bambini di cui sono così grata", scrive la danese, in testa alla classifica mondiale per 71 settimane dal 2010 al 2012. "Ma ho ancora degli obiettivi che voglio raggiungere - prosegue la tennista che ha vinto gli Australian Open nel 2018 e ha disputato due finali degli Us Open -. Voglio mostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni indipendentemente dalla tua età o dal ruolo. Abbiamo deciso come famiglia che è ora. Sto tornando a giocare e non vedo l'ora". (ANSA).