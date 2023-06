Tennis:Wimbledon celebra Billie Jean King 'nessuna come lei'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Nessuna come lei". Con una storia su Instagram intitolata 'la battaglia dei sessi' Wimbledon ricorda le gesta di Billie Jean King, ex tennista statunitense, considerata tra le migliori della storia con 78 titoli WTA. In particolare il più celebre torneo inglese di sempre richiama la la Tripla Corona conquiostata oltre 50 anni fa da Billie Jean King, che nel 1967 vinse il titolo in singolare, doppio e doppio misto.

L'ex campionessa, fondatrice della Women's Tennis Association e accesa sostenitrice della lotta al sessismo nello sport e nella società, è ricordata per l'incontro di tennis noto come battaglia dei sessi, che nel 1973, la vide sconfiggere il tennista Bobby Riggs, vincitore del singolare a Wimbledon e numero 1 al mondo tra il 1941 e il 1947. (ANSA).