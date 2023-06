Tennis: ecco l'ATV Open, Cozzoli "torneo prestigioso"

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Dopo il ritorno della scorsa stagione, l'ATV Tennis Open è pronto per la sua 13/a edizione.

Da lunedi 10 a domenica 16 luglio la terra rossa del circolo Antico Tiro a Volo ospiterà il torneo internazionale di tennis femminile ITF con 60.000 dollari di montepremi. "Sono contento che sia un torneo così longevo - ha aperto Giorgio Averni, presidente dell'Antico Tiro a Volo - Lo sport è trasversale, unisce e insegna il rispetto per le regole e gli avversari.

Motivo per cui come circolo abbiamo puntato tanto sullo sport".

Da qui riparte il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. "Bellissimo torneo dedicato alle donne, una manifestazione prestigiosa che conta grandi campionesse, ma che è anche un driver per la pratica sportiva, un qualcosa a cui teniamo molto. Lo sport non è solo la medaglia, ma un veicolo di valori sociali", ha detto Cozzoli. Poi la parola all'assessore capitolino Alessandro Onorato che ha sottolineato come "in questo anno e mezzo con Sport e Salute e altri partner Roma ha ripreso una leadership che ha danneggiato la nostra rete di servizi, non ho paura nel dirlo. Ma quest'anno faremo il record di turismo su Roma se escludiamo gli anni con il giubileo, è chiaro dunque che dobbiamo diversificare i flussi".

A due settimane dall'inizio dell'ATV Tennis Open, nella prima entry list la prima testa di serie sarà l'austriaca Julia Grabher, tennista che gravita alla posizione numero 54 della classifica mondiale, reduce dal secondo turno al Roland Garros.

"Ci sarà Nuria Brancaccio, molto migliorata nell'ultimo anno - ha detto il direttore del torneo, Adriano Albanesi - Poi attendiamo di scoprire le wild card della federazione, che sicuramente porteranno al torneo ragazze interessanti". L'ATV Tennis Open si propone di creare anche un connubio tra sport professionistico ed impegno sociale grazie alla partnership con Dynamo Camp, charity partner dell'evento. (ANSA).