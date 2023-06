Tennis: Davis; per Italia esordio gruppo A contro il Canada

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Saranno i campioni in carica del Canada gli avversari dell'Italia all'esordio nel gruppo A della fase a gironi delle finali di Coppa Davis, da mercoledì 13 settembre sul veloce della 'Unipol Arena' di Bologna. Gli azzurri avranno dunque subito l'occasione di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno li eliminò in semifinale, poco prima di travolgere in finale l'Australia e conquistare - per la prima volta - la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis. + Dopo il Canada, la nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. "La Davis - ha commentato Filippo Volandri, capitano dell'Italia - è la più prestigiosa delle competizioni internazionali di tennis a squadre maschili. Per questo, scendere in campo con la maglia dell'Italia è un privilegio e una responsabilità che ogni volta cerchiamo di onorare al meglio. A settembre ci faremo trovare pronti per affrontare la fase a gironi. Sono convinto che, ancora una volta, il pubblico della 'Unipol Arena' di Bologna ci sosterrà col suo affetto e il suo entusiasmo". "Dovremo affrontare avversari temibili - ha aggiunto Volandri - a partire dai campioni in carica del Canada. Ma non sottovalutiamo nemmeno Cile e Svezia, incontri che possono nascondere non poche insidie. Siamo però consapevoli delle nostre potenzialità, tanto in singolare quanto in doppio. Il nostro è un gruppo solido, unito e con tantissima qualità. I ragazzi daranno il massimo come sempre per centrare la qualificazione alle Finals di novembre a Malaga". (ANSA).