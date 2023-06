Tennis: Bad Homburg; Bronzetti al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - In un'ora e 15 minuti Lucia Bronzetti supera il debutto al "Bad Homburg Open", WTA 250 sull'erba tedesca. La riminese, numero 65 WTA, ha superato l'austriaca Julia Grabher, numero 54 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-1. Al secondo turno l'azzurra se la vedrà con l'egiziana testa di serie numero 4 Mayar Sherif (n.31 WTA).

Semaforo rosso, invece, per Elisabetta Cocciaretto che, ha ceduto 6-3 6-4, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla ceca Katerina Siniakova, n.52 WTA. Troppi errori per la marchigiana che ha avuto diverse occasioni per riaprire il match ma non le ha sfruttate.

Al secondo turno oltre a Bronzetti c'è anche Sara Errani, n.

80 WTA, che ha sconfitto 6-2 6-3 la qualificata belga Maryna Zanevska, numero 92 del mondo. Ieri invece Martina Trevisan ha perso 6-4 6-2 contro Alizé Cornet, numero 74. (ANSA).