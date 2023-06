Djkovic 'mangia' l'erba di Wimbledon, "ho sempre piu' fame"

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Ad una settimana dal via di Wimbledon Novak Djokovic ha iniziato ad allenarsi sui campi del torneo inglese. Djoko con ironia rilancia sui social un suo video dove assaggia un filo d'erba del campo di gioco del torneo londinese.

La didascalia in sovrimpressione è chiara: "Ricordando il gusto dell'erba, sono ancora più affamato". Poi il serbo si allontana sorridendo e facendo capire che si tratta di uno scherzo.

Quella di mangiare un filo d'erba del campo di Wimbledon è ormai una tradizione per Djkovic al termine della vittoria del torneo.

Da vincitore in carica, Djokovic lancia così la sfida in vista della competizione: "Eccoci. Ci siamo". (ANSA).