Tennis: Rublev sconfitto, Bublik vince Atp Halle

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Alexander Bublik ha vinto il torneo Atp 500 Terra Wortmann Open disputato sull'erba di Halle. In finale il kazako ha superato il russo Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Il kazako festeggia così il secondo e più prestigioso trofeo della sua carriera, dopo il successo nell'Atp 250 di Montepellier dell'anno scorso, in otto finali giocate. La vittoria del torneo di Halle proietterà Bublik al nuovo best ranking: domani sarà numero 26 del mondo.

