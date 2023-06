Il kazako Alexander Bublik è il primo finalista dell'Atp 500 di Halle. In semifinale ha superato il tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.9, in due set, 6-3 7-5. In finale il kazako troverà il vincente dell'altra semifinale, quella tra lo spagnolo Roberto Bautista e il russo Andrey Rublev.