Tennis: 4 italiane nel tabellone principale del Bad Homburg

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani saranno in scena in Germania al "Bad Homburg Open", torneo Wta 250.

Cocciaretto, numero 41 del mondo, è l'unica italiana fra le otto teste di serie. Numero 7 del tabellone, al primo turno affronterà per la prima volta Evgeniya Rodinam numero 328.

Bronzetti, numero 62, sfiderà invece l'austriaca Julie Grabher, numero 55. Trevisan, numero 83, cercherà la prima vittoria nel main draw del torneo dopo due eliminazioni all'esordio. Per riuscirci, dovrà battere per la prima volta la francese Alizé Cornet, numero 60. Errani, numero 82 WTA, aspetta invece una qualificata. (ANSA).