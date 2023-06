Tennis: Queen's, Alcaraz giocherà il suo primo quarto sull'erba

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Ha avuto qualche difficoltà nel passaggio dalla terra battuta all'erba nel primo turno del Queen's, ma ora Carlos Alcaraz ci ha preso gusto ed - a spese del ceco Jiri Lehecka, battuto 6-2, 6-3 - ha raggiunto il suo primo quarto di finale sull'erba. Il 20enne spagnolo, numero 2 al mondo, affronterà per un posto in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov (n. 26), che ha battuto in due set (6-3, 7-5) l'argentino Francisco Cerundolo (n. 19). Martedì, al primo turno, Alcaraz ha avuto maggiori difficoltà a sbarazzarsi del francese Arthur Rinderknech, n. 83 del ranking, sconfitto 4-6, 7-5, 7-6 (7/3). Oggi si è mosso molto meglio ed i suoi colpi sono stati ancora più efficaci, vincendo in 1h25 al suo terzo match point, il secondo sul proprio servizio. (ANSA).