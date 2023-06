Wimbledon: wild card per Venus Williams e Svitolina

(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - In attesa di qualificazioni, tabelloni e teste di serie, gli organizzatori del torneo di Wimbledon hanno annunciato oggi le prime tredici wild card (sei uomini e sette donne), mentre ne arriveranno altre tre nei prossimi giorni. Spazio alla veterana Venus Williams, tornata di recente a vincere nel circuito, poi, oltre ai padroni di casa, il pass per il tabellone principale che è andato anche a David Goffin ed Elina Svitolina.

La maggiore delle sorelle Williams, che ha appena compiuto 43 anni, lo scorso anno ha gareggiato nel doppio misto e la sua ultima apparizione in singolare risale al 2021. Lunedì, per il primo turno del torneo di Birmingham, Williams ha battuto l'italiana Camila Giorgi 7-6 (7/5), 4-6, 7-6, (8/6), la sua prima vittoria contro una top player 50 dal 2019.

Per quanto riguarda l'ex numero tre del mondo Elina Svitolina, l'ucraina - che ha saltato l'edizione precedente perché incinta - è arrivata in semifinale a Londra nel 2019.

Mamma da ottobre, ha recentemente raggiunto i quarti di finale del Roland-Garros, rifiutandosi di stringere la mano alla bielorussa Aryna Sabalenka dopo la sconfitta. (ANSA).