Tennis: Queen's; battuto Shelton, Musetti va ai quarti

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del torneo londinese del Queen's. Il toscano ha superato in tre set, per 6-4, 4-6, 6-4, lo statunitense Ben Shelton. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente dell'ottavo che vede opposti il norvegese Holger Rune e il britannico Ryan Peniston. (ANSA).